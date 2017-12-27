قنصلية الإمارات في نيويورك تتبرع بمستلزمات العناية الصحية للأسر المحتاجة

الشارقة 24 – وام:



قدمت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، تبرعاً بالعشرات من علب منتجات العناية الصحية الأساسية إلى الأسر المحتاجة المتواجدة في ملاجئ مدينة نيويورك.



وتتماشى هذه المبادرة، التي نظمتها إدارة مدينة نيويورك للخدمات ومكتب عمدة نيويورك للشؤون الدولية، مع مبادرة عام 2017 "عام الخير" في دولة الإمارات التي تتمثل في تشجيع الجهات المختلفة في الدولة على القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية.



وقال سعادة ماجد السويدي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، إن حب الخير والعطاء هما هوية المواطن الإماراتي وهما إرث تركه لنا والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".



وأضاف، أن هذه المبادرة تعزز قيمنا الرامية الى مساعدة المحتاجين وتقوية علاقتنا وشراكتنا مع مجتمع مدينة نيويورك عن طريق التزامنا المشترك بدعم الأعمال الخيرية.



وتم إيصال علب العناية الصحية الأساسية، التي تضمنت غسول الشعر الشامبو، ومعجون وفرش الأسنان وغيرها من المستلزمات، الى المحتاجين في المدينة.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من العديد من الأنشطة الخيرية التي نفذتها القنصلية في مدينة نيويورك هذ العام ومنها التبرع بمعاطف شتوية للأطفال المحتاجين، وتوعية عدد من طلبة المدارس الثانوية في المجتمعات الفقيرة، والشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي مدينة نيويورك لكرة القدم في تنظيم احتفالية لكرة قدم الحي وكذلك إنشاء حديقة عامة تابعة لمدرسة للأطفال بالتعاون مع منظمة "غرو نيويورك".



يذكر أن دولة الإمارات تدعم العديد من القضايا المتنوعة في الولايات المتحدة، حيث أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016 عن تصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم نسبةً إلى دخلها القومي.



وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الدولة 4.24 مليار دولار، أي بنسبة 1.21 في المائة من الدخل القومي الإجمالي وأكثر من نصف قيمة هذه المساعدات تم تقديمها على شكل منح.