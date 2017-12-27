الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة مساعدات إلى "السويري" في حضرموت

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى أهالي منطقة السويري بمديرية تريم في حضرموت، شملت سلالاً غذائية متنوعة.

وتعكس القافلة جانباً من الثوابت السياسة الإماراتية تجاه اليمن الشقيق ومساعدة أهله على تجاوز التداعيات التي خلفتها الميليشيا الحوثية على حياتهم.

وكان فريق ميداني من الهيئة في حضرموت توجه إلى المنطقة لدراسة وتلمس احتياجات أهلها في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة أي ظروف معيشية صعبة يعيشها اليمنيون.

وأوضح عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أنه جرى على الفور تسيير القافلة التي تحمل سلالا غذائية متنوعة وتوزيعها على الأهالي ضمن برنامج مساعدات إنسانية وسلسلة من الحملات التي نفذتها في عموم مناطق المحافظة استهدفت الوصول إلى أماكن نائية.

وشدد على أن الهيئة مستمرة في تحسين الحياة المعيشية للسكان وتوفير متطلباتهم من خدمات ومشروعات حيوية وتحقيق أوسع انتشار للمساعدات الإغاثية لتغطي الحالات المستحقة للمساعدة الإنسانية.