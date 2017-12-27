منال بنت محمد تهنئ "الإمارات للتوازن بين الجنسين" بنجاح الدورة الأولى

الشارقة 24 – وام:



أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عزم المجلس مضاعفة جهوده خلال العام 2018 لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والهدف المهم الذي حدده سموه بالوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين بمزيد من المبادرات النوعية وتوسيع دائرة التعاون الإقليمي والدولي والبناء على ما حققه المجلس من إنجازات نوعية خلال المرحلة الماضية بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة.



وهنأت سموها أعضاء وفريق عمل المجلس على نجاح الدورة الأولى لمؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، والتي تكللت بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر وهي أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن.



وقالت سموها، إن هذا النجاح والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وردود الفعل الإيجابية من الجهات الحكومية عقب الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للمؤشر على المستوى الاتحادي وتحمس الجميع لأن يكون جزءا منه يحفزنا لبذل مزيد من الجهود لتحقيق هدف المجلس بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات بالدولة، معربة سموها عن ثقتها في قدرة المجلس بما يضمه من كوادر وطنية متميزة على النهوض بإسهاماته لتحقيق الطموحات المأمولة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة.



وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2017 حرص المجلس على بدء الاستعدادات والتحضيرات لدورة 2018 لمؤشر التوازن بين الجنسين بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء باعتباره أحد المؤشرات الوطنية التي يتم بناء عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.