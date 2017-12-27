سعود بن صقر يشهد ختام منافسات مهرجان الهجن العربية برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ظهر أمس الثلاثاء، فعاليات اليوم الأخير من المهرجان الختامي الخامس والعشرين لسباق الهجن العربية الأصيلة بميدان السوان برأس الخيمة.



وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هو الراعي الأول لتراثنا الوطني حيث تعتبر مهرجانات الهجن العربية الأصيلة من معالمه الرئيسية، ويعد سموه الداعم الأكبر للفعاليات التراثية الشعبية التي تؤكد أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم إدراكاً من جانب صاحب السمو رئيس الدولة أن ماضينا الأصيل الممتدة جذوره في عمق التاريخ جزء من حاضرنا المزدهر.



وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالاهتمام الذي تحظى به مهرجانات الهجن في الدولة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي في سبيل إحياء التراث ومنح مثل هذه التظاهرات التراثية الألق والمكانة المناسبين بوصفها تعبر عن هويتنا الوطنية وتاريخنا الأصيل سعيا وحرصا على توصيله إلى الأجيال القادمة.



وثمن سموه، النجاح الذي حققه المهرجان وأثنى على جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، وهنأ سموه الفائزين متمنيا التوفيق للجميع في العام المقبل.



من جانبه، قال الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة "إن ما حققه المهرجان من نجاح في دورته الرابعة والعشرين يثير الاعتزاز والتقدير لكل المساهمين في التنظيم"، مؤكداً أن "جهود اللجنة العليا وفرق العمل كافة هدفت إلى تحقيق رؤية قيادة الدولة التي تصب في الحفاظ على تراثنا الأصيل".



وتوج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الفائزين بالأشواط الستة التي اشتمل عليها اليوم الأخير من المهرجان وخصصت للشيوخ مفتوح "إيذاع ولقايا وحقاقا" وتراوحت المسافة فيها بين 4 و5 و6 كيلومترات.



وتوجت "النصيا " بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بعد أن حلت في المركز الأول خلال الشوط الأول الرئيسي المخصص ل "الإيذاع" والمضمر السيد سعيد محمد سعيد مروشد، فيما ظفرت "الهده " بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إثر حصولها على المركز الأول في الشوط الخاص ب"اللقايا" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر السيد راشد خميس الغويص السويدي، بينما حصل " منذر" على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ خالد بن حمدان النعيمي، والمضمر السيد سعيد فايل راشد الزرعي، فيما حصلت " انذار"على كأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والمضمر السيد طارش بن راشد طارش المسافري، وحصل الجذاب على كأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر السيد عبيد حمد بريك لحمير المري، فيما فازت هجن نايفات بكأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للأمير فيصل بن عبدالله آل سعود ومضمرها السيد فهيد محمد .



حضر الختام، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الاعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل.



وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء في استراحة السوان على شرف ضيوف المهرجان والمشاركين بمناسبة اختتام فعاليات المهرجان، حضرها معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم راس الخيمة والشيوخ والمسؤولون والوجهاء ورجال القبائل والمشاركون في السباقات والأهالي فيما قدمت الفرقة الحربية عددا من اللوحات التراثية الشعبية.