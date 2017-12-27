"دار البر" تطلق "عطاؤكم يخفف عنهم" لإغاثة لاجئي الروهينغا

الشارقة 24 – وام:



دشنت جمعية دار البر حملة إنسانية جديدة، بالشراكة مع مبادرة زايد العطاء ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية، تحت شعار "عطاؤكم يخفف عنهم"، تستهدف علاج اللاجئين من "الرهينغا" في بنجلاديش من خلال تقديم الدواء مع الرعاية الصحية في مستشفى ميداني متكامل.



وتأتي هذه الحملة ترجمة لسياسة الدولة وتفعيلاً لرؤية القيادة الرشيدة في حقل العمل الخيري والإنساني الإماراتي للتخفيف من معاناة المعوزين والمتضررين، وتعزيزاً لمكانة الإمارات على خارطة العمل الخيري والإنساني العالمي.



وقال خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة "دار البر": "إن الحملة التي انطلقت أمس الأول الإثنين، تقوم على جمع التبرعات ومساهمات أهل الخير والإحسان والجهات المختلفة لصالح إغاثة لاجئي الروهينغا في بنجلاديش لأهداف إنسانية خالصة بتوفير احتياجات اللاجئين ومساعدتهم بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن الحملة الإنسانية الجديدة تنسجم مع الحملات التي أطلقتها ونفذتها دولة الإمارات لإغاثة " الروهينغا " خلال المرحلة الماضية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة.



ولفت المزروعي، إلى أن الحملة الإنسانية الجديدة تعكس الدور الإنساني العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والوجه الخيري الحضاري المشرق للدولة مع القيم الإنسانية التي تحملها "دار البر" على عاتقها وتعمل في ضوئها داخل الدولة وخارجها ضمن بقاع مختلفة وواسعة من العالم.



من جانبه، أوضح عمران محمد عبد الله رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر، أن الحملة ستكون مفتوحة لتوفير أكبر كم من المساعدات ومساهمات المحسنين ومبادرات الجهات والمؤسسات المختلفة لصالح لاجئي "الروهينجا " في بنجلاديش وصولاً إلى لعب أكبر دور ممكن في الحد من معاناة اللاجئين بمختلف شرائحهم لاسيما من الأطفال وكبار السن والمرضى والعجزة والنساء.