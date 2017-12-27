غرفة الفجيرة تكرم شركاءها الاستراتيجيين

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كرمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة شركاءها الاستراتيجيين من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية وشركات القطاع الخاص والجهات الإعلامية وعدد من الأفراد المتعاونين، وذلك خلال حفل أقامته الغرفة، الأربعاء، في فندق نوفوتيل الفجيرة.

حضر الحفل سعادة كل من عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة ومدراء الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة وأصحاب الأعمال وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولفيف من المدعوين.

افتتح الحفل سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بكلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الفجيرة وبالشركاء الاستراتيجيين، وقال إن احتفال الغرفة بشركائها الاستراتيجيين هو تجسيد للعمل الجاد الذي يتم على كافة المستويات في إمارة الفجيرة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبالمتابعة المستمرة لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهده الأمين.

وأكد سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن هذا الاحتفال يأتي من منطلق حرص الغرفة على تعزيز روابط التعاون التي تجمعها مع كافة الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية في الفجيرة.

وتضمن الحفل عرض فيلم ترويجي عن إمارة الفجيرة وتقديم لوحة فنية بالرسم على الرمال للفنانة شيماء المهيري اشتملت على معالم اقتصادية وحضارية وتاريخية عن الإمارة نال إعجاب الحضور.

عقب ذلك قام سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه سعادة كل من خليفة خميس مطر الكعبي وخالد محمد الجاسم بتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المجتمعية الداعمة لمسيرة عمل الغرفة.