سفارة الدولة في نيوزيلندا تقدم دعماً مالياً لصندوق مستشفى "ويلينجتون"

الشارقة 24 - وام:

بهدف المساعدة في علاج أطفال ذوي الدخل المحدود في كل من نيوزيلندا ودول جزر الباسيفيك، قدمت سفارة الدولة في نيوزيلندا تبرعاً مادياً لدعم صندوق مستشفى ويلينجتون الخيري.

وقام سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا بتقديم مبلغ التبرع للمسؤولين عن الصندوق، وذلك في مقر مستشفى ويلينجتون بالعاصمة النيوزيلندية، وبحضور ديبي تشين مسؤولة قطاع الصحة لمقاطعة ويلينجتون وبيل دي رئيس مستشفى ويلينجتون وأطباء قطاع الأطفال.

وتحدث سعادة صالح أحمد سالم الزريم السويدي في كلمة له عن دور دولة الإمارات في مجالات الدعم الإنساني والخيري بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، والذي يشكل توجها راسخا في سياسة دولة الإمارات.