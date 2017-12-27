النيابة العامة بأبوظبي تأمر بضبط إعلامي رياضي

الشارقة 24 – وام:

أمرت النيابة العامة بأبوظبي بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي في أبوظبي على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظاً عنصرية، الأمر الذي يعد سلوكاً مجرماً وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية.

وأوضحت نيابة أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه، مشيرة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم.

وأضافت أن احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.