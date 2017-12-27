"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 449 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24:



اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الأربعاء، أسماء 449 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 322 مليون درهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه "، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج خلال ترؤسه اجتماع المجلس بدبي، إن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة، من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفرادها، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية.

لافتاً إلى أن هذا الحرص يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق.