قائد القوات البحرية يشهد تخريج عدد من الدورات التخصصية

الشارقة 24 – وام:

شهد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، الأربعاء، تخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط وضباط الصف بمعهد القوات البحرية بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وأكد قائد المعهد أن الدورات التي تعقد في معهد القوات البحرية وإن تفاوتت في أشكالها ومضامينها وفترات انعقادها، إلا أن هناك عاملاً مشتركاً فيما بينها، وهو الهدف الذي من أجله تعقد مثل هذه الدورات وهو رفع كفاءة القوات البحرية من خلال رفع مستوى التحصيل العلمي لدى المتدربين.

وقال: "إننا في معهد القوات البحرية نثمن الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا البحرية، فكان لزاماً علينا أن نواكب هذا التطور لأننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء قدراتنا العسكرية دون أن يلازمها تطور في البنية التحتية، خصوصاً مواردنا البشرية، الأمر الذي جعلنا في المعهد نركز على نوعية

وكفاءة التدريب، والعمل باستمرار على تطويع التقنيات الحديثة لخدمة أهدافنا التدريبية وتحقيقا لمقاصد قائد القوات البحرية."

وأكد أن بناء قوات قادرة على أداء دورها لم يعد يتوقف على التسليح المتطور والتدريب المتقدم فقط، بل إن الانضباط العسكري والتقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في القوات المسلحة لابد أن بكون هو الشعار الملازم والدائم لهم غير متناسين القيم الوطنية والمبادئ الدينية والولاء التام لقيادتنا، والقسم الذي قطعناه يمينا على أنفسنا خدمة لهذا الوطن وإطاعة لأوامر قيادتنا الذين يسعون جاهدين للنهوض بهذا الوطن في ظل تحديات البيئة الأمنية الحالية والمستقبلية.

وفي ختام الاحتفال قام قائد القوات البحرية بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين والخريجين.