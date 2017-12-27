عمار النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان المرسوم الأميري رقم "28" لسنة 2017، بشأن إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم "9" لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "6" لسنة 2015، بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمرسوم الأميري رقم "4" لسنة 2014، بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان المعدل بالمرسوم الأميري رقم "10" لسنة 2017، والمرسوم الأميري رقم "6" لسنة 2017، بشأن تنظيم العمل الإحصائي في إمارة عجمان والقرار الأميري رقم "13" لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة من صاحب السمو حاكم عجمان، والتي تخول ولي عهد عجمان إصدار مراسيم أميرية في حال غياب صاحب السمو حاكم عجمان خارج البلاد.