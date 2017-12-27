"مواصفات" تنظم حملة توعية بنظام مقاعد الأطفال بالمركبات في دبي

الشارقة 24:

تنظم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، غداً الخميس، حملة توعية جماهيرية بالنظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، بالواجهة الرئيسة في فيستيفال سيتي في دبي، لضمان نشر الوعي لدى المرتادين من الأسر، وأفراد العائلات كبيرة العدد، خصوصاً خلال فترة الإجازات الدراسية حالياً، مستعينة بعرض تجارب عملية لمقاعد الأطفال المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، بالتعاون مع شركتين حاصلتين على شهادة المطابقة الإماراتية في هذا الشأن.

وأكد المهندس عيسى الهاشمي مدير إدارة شؤون المطابقة في "مواصفات": "أن نظام مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر، بعدما رفعته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات، بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب إصابات الأطفال في حوادث المرور على مستوى الدولة، حيث استند إلى أعلى معدلات الأمان العالمية المطبقة، ومن خلال هذه الفعاليات نستهدف لرفع مؤشرات الوعي لدى أكبر شريحة ممكن من الجمهور".

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في يوليو الماضي، مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، الذي رفعته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، واللائحة الفنية له، والتي ستعنى بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات في الدولة، في خطوة هدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب حوادث الأطفال في الدولة.

وقال الهاشمي إن بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تشير إلى أن اصطدام الرضيع – غير المقيد بحزام أمان - في الزجاج الأمامي للمركبة تسير على سرعة 50 كيلومتراً في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات، الأمر الذي يفرض على الجهات التشريعية والرقابية ضرورة العمل على إيجاد الحلول والوسائل التي تضمن أمان وسلامة الأطفال عند انتقالهم على متن المركبات، مثل النظام الإماراتي لمقاعد الأطفال الذي ننفذ من أجله هذه الحملة".