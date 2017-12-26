وفد الشعبة البرلمانية يشارك باجتماعات "اللجان العربية" بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي.. في أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة واللجان الفرعية، التي انطلقت الثلاثاء في القاهرة، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الثانية الموسعة للبرلمان العربي والمقررة الخميس بالجامعة العربية.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بالبرلمان العربي.