هيئة الهلال الأحمر تكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز

الشارقة 24 – وام:

شددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على مواكبة مسيرة التميز والابتكار التي تشهدها كافة المؤسسات الحكومية بالدولة ليتناسب تطور الهيئة وتميزها مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تمخضت عن مبادرة "أسبوع الإمارات للابتكار" التي تعمل على تعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً وتميزاً على مستوى العالم.

وصرح سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر خلال الحفل الذي أقامته الهيئة الثلاثاء في مقرها الرئيسي في أبو ظبي لتكريم الفائزين بجـائزة الأداء المتميز أن الهيئة وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملت على مشاركة كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية والخاصة في تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية والمشاريع التطويرية والإبداعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة والتي من شأنها أن تجعل الإمارات في صدارة الدول المتقدمة والمتميزة على كافة الأصعدة.

وأشار الأمين العام إلى أن "الهلال الأحمر" أطلق في عام 2016 جائزة "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتميز والابتكار" للعام 2016 وفتحت باب المشاركة في الجائزة لكافة موظفي الهلال الأحمر بتقديم أفكارهم الابتكارية وفق الاستراتيجية والسياسة الوطنية المعتمدة من رئيس الدولة "حفظه الله" في مجال العلوم والابتكار، مضيفاً أن اللجنة الدائمة لجائزة الهلال الأحمر للتميز والابتكار تلقت العديد من المشاركات المتميزة من العديد من موظفي الهيئة كما عقدت عدداً من الاجتماعات لفرز الأفكار الابتكارية المقدمة للجنة وتم التواصل مع المتقدمين للتعرف على أفكارهم وتقديم دراسة جدوى عن الأفكار المتميزة التي تقدموا بها، وبلغ عدد الموظفين المكرمين ضمن فئة التميز 54 من الإداريين ورؤساء الأقسام ومندوبي الهلال الأحمر والعمال والسائقين كما تم تكريم اثنين من موظفي الهيئة ضمن فئة الابتكار.

حضر حفل توزيع جائزة الأداء المتميز نواب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة وقطاع التسويق وجمع التبرعات بالإنابة وقطاع المساعدات الدولية وقطاع الشؤون المحلية ومدراء فروع الهلال الأحمر في كافة إمارات الدولة ومدراء الإدارات بالأمانة العامة وعدد من الموظفين المكرمين الفائزين بالجائزة من مختلف فروع الهلال الأحمر بالإضافة لموظفي الأمانة العامة للهلال الأحمر في أبوظبي.