"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني الرؤية تحت ألف متر بسبب الضباب

الشارقة 24 – وام:

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر من تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر أحياناً، على معظم المناطق الساحلية والداخلية بدءاً من الثامنة والنصف مساء الثلاثاء وحتى العاشرة والنصف من صباح الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً خاصة فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 26 / 34 كم/ ساعة تصل الى 45 كم-ساعة فوق البحر.

ويكون البحر مضطرب الموج في البداية يصبح متوسط الموج بعد الظهر والمساء .

وارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 4 - 6 / 7 أقدام في العمق يقل الى 3 - 5 أقدام بعد الظهر والمساء.. وأعلى مد عند الساعة 18:15 وأدنى جزر عند الساعة 13:10 .