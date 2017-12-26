محمد بن راشد يتسلم وسام المعلوماتية من "دبي الذكية"

الشارقة 24 – وام:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل خلال مأدبة الغداء الأسبوعية "وسام المعلوماتية" وذلك بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة.

قامت بتسليم الوسام إلى سموه الدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية وفريق العمل يونس آل ناصر ووسام لوتاه وهدى الهاشمي ومطر الحميري وخليفة المري وعبد العزيز الطنيجي وميره سلطان وعلياء المر وشيماء الزرعوني وإيمان طاهر وسارة الزرعوني ووحيد الهاشمي وحمد العوضي وحصة البلوشي.

وقالت الدكتور عائشة بن بشر خلال تقديمها الوسام الأرفع إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات ودعم البنية التحتية واستدامة التنمية أحدث تغيرات استثنائية في تحقيق رؤية حكومة دبي لجعل المدينة الأسعد والأذكى عالميا.