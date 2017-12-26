"طيران الإمارات" تحتفي بمئوية الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

احتفاء بـ "عام زايد" تعرض "طيران الإمارات"، خلال عام 2018 مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لعملائها من مختلف الجنسيات بمناسبة مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس لدولة الإمارات، حيث ستنشر "طيران الإمارات" إنجازات الشيخ زايد على صفحات مجلتها الشهرية "الأجواء المفتوحة."

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أعلن أن 2018 سيكون "عام زايد" بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الأب المؤسس، وتكريماً لدوره في تأسيس الاتحاد وإنجازاته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسيظهر على صفحات المجلة طوال عام 2018 باقة من الصور والمقالات عن المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، مع إلقاء الضوء على دوره في تأسيس الاتحاد ومكانته على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما ستحتوي كل مقالة في المجلة على إرشادات للقراء حول أفضل السبل لاستكشاف المنطقة ومعرفة كيف تحولت رؤية الشيخ زايد إلى واقع حقيقي على الأرض.