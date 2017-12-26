حمدان بن محمد يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم بمراكز سعادة المتعاملين بدبي

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن تصنيف مراكز سعادة المتعاملين على مستوى خمس نجوم، وأكثر يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإحداث نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات في القطاع الحكومي بما يحقق السعادة للمتعاملين.



وقال سموه: "إن نجاح مراكز سعادة المتعاملين التابعة لحكومة دبي في تطوير رحلة متعامل سعيدة ينقلها إلى مراحل متقدمة من الكفاءة والفعالية، لتصبح نموذجاً يحتذى في تقديم الخدمات الحكومية."



وأضاف سموه: إن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات على جميع مراكز السعادة في حكومة دبي يندرج، في إطار تعزيز التكامل الحكومي المحلي الاتحادي، بما يسهم بتحقيق تطور واضح على مستوى الخدمات، ويشكل ضمانة لتعزيز موقع الإمارات في صدارة مؤشرات جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.