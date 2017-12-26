"الوطني للأرصاد": شهر ديسمبر من الأشهر التي يتكرر بها حدوث الضباب

الشارقة 24 – وام:

شهدت معظم مناطق الدولة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الضباب الكثيف حيث تسبب في تدهور مدى الرؤية الأفقية إلي أقل من ألف متر وفي بعض الأحيان أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، خاصة عندما يكون الضباب كثيفاً، وتصل الرطوبة النسبية إلى 100% الهواء مشبع تماماً ببخار الماء.

وهذا ما دعا المركز الوطني للأرصاد إلى إصدار العديد من التحذيرات والبيانات بأماكن وكثافة الضباب ومدى الرؤية المتوقعة على مدار الساعة، إضافة إلى مناشدة مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترات تشكل الضباب.

ويعتمد المركز الوطني للأرصاد في تنبؤاته الخاصة بالضباب على مراقبة درجة حرارة الهواء ومقارنتها بدرجة حرارة الندي، وحين تصبح هاتان القراءتين متقاربتين من بعضهما تصبح فرصة تشكل الضباب عالية، وكلما تباعدت كلما تناقصت هذه الفرصة.