محمد بن راشد يزور "برواز دبي" في حديقة زعبيل

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صباح الثلاثاء، "برواز دبي"، في حديقة زعبيل في دبي الذي نفذته بلدية دبي كمعلم حضاري وسياحي وثقافي من معالم دبي الفريدة، بتكلفه مالية تقدر بنحو 250 مليون درهم.

وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في ردهة البرواز، واطلع سموه على مقتنيات الردهة في دور الميزانين من البرج "البرواز"، والتي تضم شاشات تفاعلية للجمهور للاستمتاع بمشاهدة معالم دبي التاريخية والحديثة والتعرف إلى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق وإنجازاتها ماضياً وحاضراً.

ويذهب الزائر في رحلة مع الزمن الجميل ابتداء من دور الميزانين وهي تجربة يعيشها الزائر تمثل تاريخ وماضي دبي القديمة.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بالمشروع، مثنياً على جهود بلدية دبي التي أنجزت هذا المعلم الحضاري السياحي والثقافي، في إطار تهيئة وإنجاز بنية تحتية متكاملة تكون أساساً صلباً لتطوير الصناعة السياحية في الإمارات.