وفد سعودي يطلع على أنظمة وسياسات "الاتحادية للموارد البشرية"

الشارقة 24 – وام:

أطلعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفداً رسمياً ممثلاً عن خمس وزارات ومؤسسات حكومية في المملكة العربية السعودية على سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك خلال زيارته لمقر الهيئة في دبي.

وكان في استقبال الوفد الزائر، سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية وسعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وسعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وعدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة.

وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أهمية هذه اللقاءات كونها تشكل فرصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية في مجال إدارة رأس المال البشري وتمكينه، فضلاً عن أنها تسلط الضوء على أهم القضايا والموضوعات ذات العلاقة بتطوير وتنمية الموارد البشرية الحكومية.