حنيف القاسم: ريادة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الخارجية إضافة هامة لسجل عطائها

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن الإنجاز الدولي الجديد الذي حققته دولة الإمارات باعتبارها أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2016، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، يشكل ترجمة واقعية لرؤية قيادتها الرشيدة التي تتميز بالوعي والتحضر، وإنجاز جديد يضاف إلى سجل عطائها الإنساني، الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه."

وأضاف القاسم، في تصريح له الثلاثاء، أن نهج العطاء الذي ارساه الشيخ زايد " طيب الله ثراه" استمر وتعزز نتيجة اهتمام وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مبادرات الدولة في الشأن الإنساني تتميز بالريادة النوعية، نظراً لأهدافها الإنسانية السامية التي تهتم بالإنسان في كل مكان وضرورة مساعدته على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية دون النظر إلى لغته ومعتقداته.