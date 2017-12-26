"الوطني للأرصاد": الاستمطار أداة إضافية لمواجهة شح المياه في المناطق الجافة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة الدكتور عبد الله المندوس المدير التنفيذي لـ "المركز الوطني للأرصاد الجوّية"، أهمية الاستمطار لمواجهة شح المياه في المناطق الجافة.

وأوضح سعادته في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" بمناسبة قرب انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام في شهر يناير المقبل أن "أسبوع الاستدامة"، يشكل منبراً عالمياً مرموقاً يجمع قادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بمنحة الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومشاريعهم البحثية ضمن هذا الأسبوع وبحضور حشد من العلماء والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام.

ويحظى البرنامج برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسيتم خلال حفل التكريم الاحتفاء بالنجاح المتميز، الذي حققته هذه المبادرة المبتكرة في غضون ثلاث سنوات فقط منذ إطلاقها.