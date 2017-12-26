سلطان بن خليفة يلتقي رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة مع معالي نواب ثناء الله خان زهري رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان في باكستان.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي وسبل تطوير المصالح المشتركة إلى جانب استعراض وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.



وأبدى رئيس وزراء بلوشستان سعادته باستقبال سموه وعبر عن إعجابه بالنهضة العمرانية والتنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، مثمناً العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وسعادة حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى إسلام آباد.