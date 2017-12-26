"الطوارئ والأزمات" تبحث التعاون والتنسيق مع "مركز مجلس التعاون"

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال استقباله بمكتبة في أبوظبي، الثلاثاء، الدكتور عدنان محمود التميمي رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والأفكار والبرامج المستقبلية المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والوقوف على أفضل الممارسات العالمية والخبرات الدولية لرفع مستوى فاعلية الإجراءات والخطط لدى جميع العاملين في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بما قدمته دولة الإمارات من دعم وتعاون وخبرات منذ إنشاء المركز قبل أربع سنوات، مما ساهم في تحقيق المركز للعديد من مهامه التي أنشئ من أجلها، منوها بدور وتعاون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العديد من البرامج والخبرات التي ساهمت في تعزيز القدرة التشغيلية والتكامل الإقليمي لـ "المركز."

وقدم التميمي ملخصاً عن إنجازات المركز والبرامج والأنشطة التي تم تنفيذها وتشمل التدريب والتمارين ووضع خطط المخاطر والتهديدات الإقليمية.