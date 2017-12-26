سفير الدولة والقنصل العام يطلعان على المشاريع الصحية الإماراتية في باكستان

الشارقة 24 – وام:

ترافق سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان وسعادة ناصر بن هويدن الكتبي قنصل عام الدولة في كراتشي خلال زيارة العيادات المتنقلة التي أشرفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إنشائها في منطقة خيربور بمنطقة فقير آباد بإقليم السند في باكستان.



واطلع سفير الدولة لدى إسلام آباد والقنصل العام في كراتشي عن قرب على سير عمل العيادات والأقسام التي تتضمنها.



كما التقيا بجموع أهالي المناطق المستفيدة من المشروع والإداريين والأطباء حيث أشادوا جميعاً بجهود دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة لا سيما في مجال تقديم المساعدات والعون الصحي للمناطق المحتاجة في باكستان.