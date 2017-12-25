خالد بن زايد يزور مهرجان الظفرة ويتوج الفائزين بأشواط "المفاريد"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء الإثنين، مهرجان الظفرة بدورته الحادية عشرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وقام سموه بجولة في السوق التراثي للمهرجان، رافقه خلالها معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية رئيس اللجنة العليا لمهرجان الظفرة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة الفعاليات التراثية باللجنة وعبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

واطلع سموه على ما يقدمه السوق من المشغولات والحرف اليدوية التي تجسد عراقة التقاليد والصناعات اليدوية الإماراتية مثل صناعة الفخار وحياكة سعف النخيل والسدو والحياكة والغزل والتلي وصناعة المجوهرات والصناعات الجلدية والنجارة والصناعات الخشبية.

وتوج سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين في أشواط المفاريد لفئتي المحليات والمجاهيم، ضمن مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة.