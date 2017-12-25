محمد بن زايد يستقبل وفداً من الشركة القابضة العامة "صناعات"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين في قصر البحر، وفداً من الشركة القابضة العامة "صناعات" والشركات التابعة لها.. يرافقهم سعادة حسين النويس رئيس مجلس إدارة الشركة.

واطلع سموه من الوفد على النتائج الإيجابية التي حققتها "صناعات" رغم التحديات التي تمر بها الأسواق العالمية وعلى استراتيجيتها في تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة ونقل المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة واستقطاب التقنيات الحديثة وجودة الإنتاج في المشاريع الصناعية المبتكرة التي تساهم في دفع العملية الاقتصادية بالدولة إلى الأمام وخلق الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

كما اطلع سموه على الخطط والبرامج التي تنفذها الشركة للاستمرار في تحقيق المزيد من التميز والريادة والازدهار وسعيها إلى توسعة المشاريع الحالية واستهداف المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية الجديدة التي تعزز القدرات الصناعية.