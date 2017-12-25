منظمة الأسرة العربية تشيد بتصدر الإمارات الدول الأكثر عطاء 2016

الشارقة 24 – وام:

أشادت منظمة الأسرة العربية بتصدر دولة الإمارات الدول الأكثر عطاء للعام 2016 الأمر الذي يدل على النهج الحكيم لقيادتها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث استطاعت الإمارات منافسة أبرز المساعدين الإنمائيين على مستوى العالم.

وأشاد جمال البح رئيس المنظمة بهذا النهج الحكيم المدعوم بالبيانات والأرقام التي نشرتها لجنة المساعدة الإنمائية الإنمائي "DAC" التي أشارت إلى أن قيمة المساعدات الدولة للعام 2016 بلغت 15.57 مليار درهم - أي 4.024 دولار، ما يعادل بنسبة 1.21 في المائة من الدخل القومي وجاءت معظم المساعدات على شكل منح وفق ما أشار اليه التقرير.