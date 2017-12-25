"الاعتيادي الرابع" لـ 2017

ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

  • الإثنين 25, ديسمبر 2017 في 6:17 م
  • ولي عهد رأس الخيمة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي
    ولي عهد رأس الخيمة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي الإثنين، الاجتماع الاعتيادي الرابع للمجلس لعام 2017 .

الشارقة 24 – وام:

صادق المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة خلال اجتماعه الاعتيادي الرابع برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بأداء الجهاز الحكومي.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات وقضايا تتصل بالشأن الاقتصادي وأقر مجموعة من التوصيات المرتبطة بها حيث تمت الموافقة النهائية على جدول رسوم وغرامات التراخيص والتصاريح الاقتصادية تمهيداً للإصدار.