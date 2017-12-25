"تنظيم اتصالات" تحذر من ملفات خبيثة عبر "الواتساب" والبريد الإلكتروني

الشارقة 24 - وام:

قام فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات بالتحذير من ملفات منتشرة على صورة ملفات "بي دي أف" ترسل من أطراف مجهولة عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، تعمل على سرقة البيانات وتعطيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

وكانت الهيئة، ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، أعلنت في وقت سابق عن تصديها لنحو 615 هجمة خلال 10 شهور من العام 2017 استهدفت العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب مواقع تابعة للقطاع الخاص.

وطالبت الهيئة جميع المستخدمين من الأفراد والمؤسسات الحذر في التعامل مع مثل هذه الملفات الخبيثة التي يتم إرسالها من مصادر غير موثوقة، مؤكداً تنبيه المؤسسات الرسمية والخاصة لجميع موظفيها إبلاغ الدوائر التقنية لديها عن مثل هذه الرسال حتى يتم التصدي لها وعلى نحو لا يلحق الضرر بأعمالها.

وفي مثل هذا النوع من الهجمات، يتم ارفاق فيروسات معطلة للأمان ضمن ملفات الـ "بي دي أف"، ومن ثم إرسالها للشخص أو الجهة المستهدفة، وعندما يفتح الشخص المستهدف الملف لقراءته، يتم تفعيل فيروس معطل للأمان يقوم باختراق "الأدوب رايدر"، مما يمكن المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام.