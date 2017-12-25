"زايد للإسكان" ينظم ملتقى "مسكن العمر"

الشارقة 24:

نظم برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتقى "مسكن العمر" بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، والذي استهدف 159 مواطناً لتوقيع عقود حجز مساكنهم في حي القوز السكني في إمارة دبي.

وأكد سعادة المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية بالبرنامج، أن الملتقى يهدف إلى إسعاد المتعاملين من المستفيدين من قرارات الدعم السكني وتمكينهم من التعرف على تفاصيل الحي السكني واختيار النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب التوقيع على اتفاقية الحصول على المسكن بين المستفيدين والبرنامج، والتعرف على تفاصيل المساكن مع اختيار النموذج السكني وطرق التمويل.

ويقع مشروع حي القوز السكني بإمارة دبي بمنطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستريكت ون وداون تاون دبي إلى جانب قربه من برج خليفة وشارع الشيخ زايد بدبي، ويضم المشروع 159 مسكناً ويمتد على مساحة أرض تبلغ 900,600 ألف متر مربع، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع 76%، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الثاني من العام المقبل.

وشملت مبادرة ملتقى "مسكن العمر" تعريف المستفيدين بمميزات المساكن في حي القوز السكني الذي يضم تصاميم متنوعة تتألف جميعها من طابق أرضي وأول وتضم أربع غرف نوم، إذ راعى البرنامج التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع الذي يتضمن أربع نماذج مختلفة للوحدات السكنية هي طراز متوسطي بواقع 40 وحدة سكنية وطراز حديث بواقع 40 وحدة سكنية، وطراز أندلسي يضم 40 وحدة سكنية إلى جانب 39 وحدة سكنية من الطراز الإسلامي، وتبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 375 متر مربع.

ويستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج السكنية على معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية، والتي يطبق البرنامج فيها معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة في جميع مشاريعه السكنية.

وتضم معايير استدامة سبعة معايير رئيسية هي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.

ويقدم البرنامج في حي القوز السكني نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير الاستدامة بأسعار في متناول مواطني الإمارة وسيتمكن المستفيدين من مساكن حي القوز السكني من حجز مواقع مساكنهم عبر نظام أحياء زايد الذكي، والذي يمكّن المستفيدين من المساكن التجول الافتراضي، وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته، وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط ومن ثم حجزه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.

ويستطيع مواطنو الدولة التقديم على مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر تطبيق البرنامج والموقع الإلكتروني أو في أحد مراكز سعادة المتعاملين بدبي والمنطقة الشمالية والشرقية.

وعلى هامش الملتقى، وقع البرنامج مذكرة تفاهم مع شركة هوم سنتر ضمن مبادرات عام الخير، وتقوم الشركة بموجبها تقديم أسعار خاصة ومحددة لكل نموذج للمستفيدين من مساكن حي القوز السكني، في بادرة تهدف إلى التسهيل على المستفيدين اختيار الأثاث المناسب في كل نموذج سكني من خلال تأثيث الشركة لأربعة مساكن من مختلف النماذج السكنية في الحي السكني بغرض عرض المنتجات على المستفيدين ووضع الخيارات الملائمة لهم.