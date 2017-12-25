"الاتحادية للموارد البشرية" تطبق "اتفاقية مستوى الخدمة" مطلع 2018

الشارقة 24 – وام:

تطبق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مطلع العام المقبل المرحلة الأولى من مشروع مسرعات خدمات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "اتفاقية مستوى الخدمة"، على مستوى إدارات الموارد البشرية في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية.

جاء ذلك خلال مختبر ابتكار مسرعات الموارد البشرية الذي عقدته الهيئة في دبي مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من المشروع.

وقالت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إن "اتفاقية مستوى الخدمة"، هي اتفاق يتم التفاوض التنسيق والاتفاق عليه بين إدارة الموارد البشرية في الوزارة أو الجهة الاتحادية، بصفتها مقدم الخدمة وبين متلقي تلك الخدمات من إدارات وموظفين ومتعاملين، وتهدف إلى توضيح وتفصيل التوقعات من الخدمات والمستهدفات.