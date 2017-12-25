ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرراً أميرياً رقم "25" 2017، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ونص القرار بعد التعريفات والتشريعات بتشكيل المجلس برئاسة السيد حمد سعيد ضحي وعضوية كل من السادة الشريقي علي ضحي، ودرويش علي محمد وخميس محمد عبود وعلي حيي سعيد وخميس على عبيد، وعبد الله علي الزحمي وممثل عن الشرطة وممثل عن دائرة البلدية، والتخطيط على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق.

وحدد القرار بأن يكون رئيس المجلس هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للنادي والمسؤول أمام ولي العهد عن سير العمل فيه، مع مراعاة ما ورد في مذكرة التفاهم المبرمة مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن إدارة وتشغيل النادي.