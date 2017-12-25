سفارة الإمارات لدى لبنان تنفذ مشاريع إنسانية خيرية

الشارقة 24 – وام:

نفذت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية ممثلة في "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية"، عدة مشاريع إنسانية خيرية لمساعدة الأطفال والمحتاجين والمسنين وزرع الابتسامة على وجوههم.

وتم تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية الخيرية بهبة من "الهلال الأحمر الإماراتي"، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المتعاونة، ومنها منظمة "الفيدرالية العالمية للسلام" و"جماعة سنتا تيريزا" ومدرسة "القديس بيو."

وأكد سعادة الدكتور حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية أن الامارات رفعت شعار "عام الخير" في 2017، من أجل تقديم المساعدات لأكبر عدد ممكن من المستحقين دون أي تمييز أو تفرقة وأنها في 2018 تكمل السير على نفس النهج وبنفس العزم والإرادة مع إطلاق "عام زايد"، مشيراً إلى أن هناك خطة إنسانية متكاملة وضعتها "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" تهدف لإشراك جميع الجهات اللبنانية، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بغية مساعدة المتضررين اللبنانيين والنازحين السوريين والعائلات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية.