قوافل زايد الخير تعزز مهامها الإنسانية في القرى المصرية

الشارقة 24 – وام:



عززت قوافل زايد الخير مهامها الإنسانية في القرى المصرية بعلاج ما يزيد على 5000 طفل ومسن في محطتها الحالية في منطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية.



ويأتي هذا الإنجاز بإشراف فريق طبي وجراحي إماراتي مصري تطوعي يعمل في المستشفى الميداني بالشراكة مع جمعية من أجل مصر، في إطار حملة العطاء المليونية الإنسانية وبمبادرة إنسانية من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشباب المصرية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بأن يكون عام 2017 عاماً للخير.



وتهدف "قوافل زايد الخير" إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية المجانية للمرضى من الأطفال والمسنين، إضافة إلى إجراء العمليات القلبية للحالات الحرجة مما يحفز العمل المشترك بين المؤسسات الصحية والتطوعية في كل من الإمارات ومصر لتبني مبادرات مجتمعية مبتكرة تخلق حلولاً مستدامة لمشاكل مجتمعية وصحية تساهم في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة والمتعففة.