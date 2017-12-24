للتعامل مع الزلازل

"الإمارات للبحث والإنقاذ" يجري تمريناً مع نظيره السعودي

  • الأحد 24, ديسمبر 2017 في 10:58 م
  • خلال التمرين
    خلال التمرين
بحضور سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، نفذ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تمريناً افتراضياً مشتركاً مع نظيره السعودي في الرياض للتعامل مع الزلازل.

الشارقة 24 – وام:

أجرى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تمريناً افتراضياً مشتركاً مع نظيره السعودي في الرياض للتعامل مع الزلازل التي قد تقع داخل المملكة العربية السعودية لقياس جاهزية الفريقين في مواجهة مثل هذا النوع من الحوادث.

حضر مجريات التمرين سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الفريق سليمان عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني في المملكة.

وأظهر الفريقان مستوى متقدماً في التعامل مع وقوع الزلازل والتنسيق المشترك في إعداد الخطط والبرامج لمواجهة مثل هذه الحوادث التي قد تقع.