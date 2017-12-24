"الإمارات للبحث والإنقاذ" يجري تمريناً مع نظيره السعودي

الشارقة 24 – وام:

أجرى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ تمريناً افتراضياً مشتركاً مع نظيره السعودي في الرياض للتعامل مع الزلازل التي قد تقع داخل المملكة العربية السعودية لقياس جاهزية الفريقين في مواجهة مثل هذا النوع من الحوادث.

حضر مجريات التمرين سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الفريق سليمان عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني في المملكة.

وأظهر الفريقان مستوى متقدماً في التعامل مع وقوع الزلازل والتنسيق المشترك في إعداد الخطط والبرامج لمواجهة مثل هذه الحوادث التي قد تقع.