خيرية آل مكتوم تختتم عام الخير من قلب سيناء المصرية

الشارقة 24 – وام:

تنطلق غداً المرحلة الختامية من "قافلة الخير" لهيئة آل مكتوم الخيرية التي تتضمن توزيع السلال الغذائية على القرى النائية في مصر ضمن عام الخير.

واختارت الهيئة قرى منطقة طور سيناء، لتكون المحطة الأخيرة للقافلة المحملة بالمواد الغذائية، ومستلزمات الشتاء في عام الخير الذي بدأته يناير الماضي.

ونقل سعادة ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس الأمناء خلال اتصال هاتفي مع القافلة تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية وتوجيهاته بتقديم كل الدعم للأسر الفقيرة والعمل على تخفيف معاناتها.

يذكر أن هيئة آل مكتوم الخيرية تنظم العديد من الحملات طوال العام في القرى المصرية، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية في صعيد مصر.