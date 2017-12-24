محمد بن راشد يزور "سفاري دبي"

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مساء الأحد حديقة الحيوان "سفاري دبي" التي تنتشر على مساحة من الأرض تقدر باثني عشر مليون قدم مربعة وبتكلفة بلغت المليار وربع المليون درهم.

وقد استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته في أرجاء السفاري - والتي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالاطلاع على مجسم ضخم للحديقة واستمع سموه من سعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إلى شرح واف حول أقسام ومكونات ومرافق السفاري، التي تضم أربع قرى هي العربية والآسيوية والأفريقية وقرية السفاري المفتوحة، كما يتضمن المشروع الفريد من نوعه على مستوى المنطقة "منطقة الوادي" المحاذية للقرية الأفريقية والتي توفر لزوار الحديقة جوا آمناً ومريحاً وتمنحهم الفرصة للاستمتاع بنزهة عائلية ممتعة على المسطحات الخضراء وبجانب الحيوانات الأليفة التي تعيش في الوادي، وتضم منطقة الوادي كذلك مسرحاً واسعاً كمركز تعليمي وترفيهي كي يتعرف الزوار خاصة طلاب المدارس والعائلات على الحياة البرية بكل إثارتها وتنوعها.