سعود القاسمي يشهد مهرجان رأس الخيمة لسباق الهجن العربية الأصيلة

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هو الداعم والراعي الأول لتراثنا الوطني الذي تشكل مهرجانات الهجن العربية الأصيلة إحدى صوره الزاهية وتعبر عن أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم الحضاري وجذورهم التاريخية الضاربة في عمق الزمن.

وأشاد سموه - خلال حضوره في الفترة المسائية الأحد فعاليات المهرجان الختامي الخامس والعشرين لسباق الهجن العربية الأصيلة في رأس الخيمة - بالاهتمام الذي تحظى به مهرجانات الهجن العربية الأصيلة والفعاليات التراثية والشعبية والرياضية المختلفة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي التي لم تدخر جهداً في سبيل إنجاحه وظهوره بصورة مشرقة.