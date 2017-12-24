استمرار الضباب حتى الثلاثاء والرؤية أقل من 50 متراً

الشارقة 24 – وام:

جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بشأن الضباب وناشد قائدي السيارات ومستخدمي الطرق أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية أثناء الضباب.

وتوقع تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 50 متراً أحياناً على معظم المناطق الساحلية والداخلية من الدولة الليلة والليلتين القادمتين وفي ساعات الصباح الباكر.

وعلى صعيد متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإثنين، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة شمالاً وشرقاً.

وتكون حركة الرياح.. جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 30 كم ساعة بوجه عام.

ويكون البحر.. خفيفاً إلى متوسط الموج.. وارتفاع الموج من 1 - 2 قدم قرب الساحل، ومن 2 - 4 أقدام في العمق.. وأعلى مد عند الساعة 16:15 وأدنى جزر عند الساعة 10:40.