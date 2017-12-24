فريق من شباب وفتيات الإمارات يرفعون شعار "عام زايد" على قمة جبل كلمنجارو

الشارقة 24:

بعزيمة الرجال وبهمة عيال زايد، تمكن المواطن الدكتور عبد الله الدرمكي صاحب أول مبادرة تحمل شعار زايد وفريقه من شباب وفتيات والذي ضم حسن الزعابي وأحلام الحمادي وعائشة الجنيبي، برفع شعار زايد مع بداية عام زايد على قمة جبل كلمنجارو.

وقال الدكتور عبد الله الدرمكي: "بكل فخر واعتزاز، يشرفني أن أبادر مع عدد من فريق المبادرة برفع علم الدولة، وشعار عام زايد على قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا منذ أيام استبشاراً بقدوم عام زايد".

وأعلن الدرمكي أنه وبعد أن صعد على قمة جبل كلمنجارو سيطلق مبادرته تزامناً مع عام زابد بتقديم 7 دورات تدريبية تطوعاً مع عام زايد.