"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة 26 ديسمبر

الشارقة 24 – وام:

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي وفي أعمال لجانه الدائمة والفرعية التي تعقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 26 - 28 ديسمبر الجاري.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وخالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.

وتركز الجلسة العامة للبرلمان العربي على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم العربي خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة التي عقدت بتاريخ 11 ديسمبر الجاري بشأن تداعيات قرار الرئيس الأميركي بخصوص القدس والتي تتضمن زيارات لوفود من البرلمان العربي للدول الأوروبية والأفريقية لشرح أبعاد قضية القدس وانعكاسات القرار الأمريكي على مسار عملية السلام في المنطقة.