"التنظيم والرقابة" يطلق نظاماً إلكترونياً جديداً للإبلاغ عن الحوادث

الشارقة 24 – وام:

أطلق مكتب التنظيم والرقابة - أبوظبي نظاماً إلكترونياً جديداً للإبلاغ عن الحوادث التشغيلية والحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة للجهات المرخصة من قبل المكتب.

وقام فريق عمل إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المكتب بتطوير النظام الإلكتروني الجديد للإبلاغ عن الحوادث بالتزامن مع إطلاق المكتب للإصدار الثالث لتعليمات الإبلاغ عن الحوادث، إضافة إلى تدريب ممثلي الجهات المرخصة على التطبيق الجديد للإبلاغ الإلكتروني عن الحوادث من خلال سلسلة ورش عمل عقدها المكتب.

وقال سعادة سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي: "إن تطوير النظام الإلكتروني للإبلاغ عن الحوادث يأتي ضمن استراتيجية المكتب بتطبيق أفضل المعايير والإجراءات لضمان بيئة عمل مستدامة لسكان مدينة أبوظبي بما يتوافق مع أهداف الحكومة بتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين ولكل من يقيم على أرض الإمارات."

وأشار إلى أن فريق العمل في إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمكتب التنظيم والرقابة قام بتحديث تعليمات الإبلاغ عن الحوادث وتطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن الحوادث بما يتماشى مع التحديث الأخير على التعليمات.