"طاقة الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة "الاتحادية للكهرباء والماء"

الشارقة 24 – وام:

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الأحد، بمقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة وجمال محمد الحاي وعائشة راشد ليتيم وفيصل حارب الذباحي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها لمكاتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة مؤخراً، موضحة أنه من خلال هذه النتائج يتم بحث المحاور الرئيسية لموضوع سياسة الهيئة وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.