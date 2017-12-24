حاكم عجمان يعتمد موازنة الإمارة لعام 2018 بنفقات 1.367 مليار درهم

الشارقة 24 – وام:

اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018.

وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017 وبإجمالي إيرادات قدرها 1.367 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم عجمان وتحقيقا لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور "مجتمع سعيد" ليشكل 65% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ويليه محور "اقتصاد اخضر" إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور "حكومة متميزة" بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.