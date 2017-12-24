حاكم رأس الخيمة يستقبل فريق التجديف بجمعية بن ماجد

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بالتراث الشعبي الذي خلفه لنا الآباء والأجداد وخاصة الرياضات البحرية التراثية لينهل منه جيل اليوم من أبناء هذا الوطن الغالي كي يسقوا من ينابيعه الصافية.

وقال سموه إن الحفاظ على التراث البحري من الاندثار يأتي من الأولويات التي كان يحرص عليها مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أعطاها اهتماماً وخاصة رياضة التجديف التي دأب رحمه الله على تشجيع الممارسين لها وتقديم الجوائز والدعم المادي للفائزين والمشاركين في تلك الرياضات وسار على هذا النهج قائد مسيرة الوطن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم فريق التجديف التابع لجمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف بحضور السيد ناصر حسن الكاس آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.