بلحيف النعيمي يترأس وفد الدولة في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان بالرباط

الشارقة 24:

ترأس معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية والدورة الـ 34 لاجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي ينعقد بعاصمة المملكة المغربية الرباط.

وقد ناقش المجلس التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي موضحاً أنه اتخذ بشأنها القرارات المناسبة واعتمد تشكيل عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان للعامين 2018-2019.

كما وأقر المجلس أيضاً عقد المؤتمر الإسكاني العربي الخامس تحت شعار "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الجماعي" في مملكة البحرين، إضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الـ 35.

هذا وقد أعلن معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأعمال المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية والذي سيعقد في 2019.

وأشار في كلمته إلى أهمية التعاون بين الدول العربية في محور الإسكان لما له من أهمية وتطلعات لدى المواطن العربي، كما أضاف معاليه إلى ضرورة أن يكون المستقبل الركيزة الأساسية لكل ما يقدم في المنتدى.

وقد ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلاً من سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، والمهندس يوسف عبد الله مدير إدارة تخطيط المشاريع في وزارة تطوير البنية التحتية، وعبد العزيز شهيل مدير إدارة التمويل السكني بدائرة الإسكان بالشارقة، والمهندس يوسف النعيمي من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورشا بورحيمة مدير مكتب معالي وزير تطوير البنية التحتية.