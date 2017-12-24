اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض البرامج والخطط المستقبلية

الشارقة 24 – وام:

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد مؤخراً في قيادة قوات الأمن الخاصة، بحضور القادة والمدراء العامون أعضاء اللجنة وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان الجاهزية لمواجهة الأحداث والقرارات والتوصيات السابقة وما تم تنفيذه منها واستعراض المشاريع والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية للأمن الداخلي وعدد من المواضيع المدرجة في جدول الإعمال.

وثمن الفريق الشعفار جهود قيادة قوات الأمن الخاصة لاستضافة اجتماع اللجنة وأيضاً جهود أمانة اللجنة العليا في التنسيق والتجهيز ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي تعقد اجتماعاتها تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة الداخلية والتي تضم قادة ومديري الشرطة في الدولة والدفاع المدني بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين جميع إدارات الشرطة في الدولة المتعلقة بالأمن الداخلي.