بعثة الدولة بالأمم المتحدة تناقش الوضع الإنساني في القرن الإفريقي

الشارقة 24 – وام:

استضافت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إحاطة حول الوضع الإنساني في منطقة القرن الإفريقي.

وقد تضمن هذا الاجتماع إحاطات من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في كل من إثيوبيا والصومال وجنوب السودان للدول الأعضاء، تضمنت تقييم الحالة الإنسانية والاستجابات الممكنة في منطقة القرن الأفريقي.

وخلال الاجتماع، أكد وفد الدولة الذي ترأس الاجتماع على أن الاستجابة الإنسانية والوقاية هي جوهر المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، معرباً عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية التي تعانيها شعوب منطقة القرن الأفريقي جراء التحديات الناشئة بسبب النزاعات السياسية وتأثيرات تغير المناخ.

وأكد على أن دولة الإمارات تعمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أجل تسليط الضوء على خيارات الأمم المتحدة والمانحين لتمكين هذه البلدان وشعوبها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.